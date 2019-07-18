18.07.2019 10:11
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Asya borsaları

Asya borsaları

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile ticaret konusunda yeni yaptırımları devreye sokabileceğini açıklaması ve müzakerelerin Çinli teknoloji devi Huawei nedeniyle tıkandığına ilişkin yorumların, piyasalarda ticaret savaşı endişelerini arttırdığını kaydetti.
Öte yandan, Japonya'da ithalat ve ihracat verilerinin beklentilerin altında kalması ve şirket karlılıklarına ilişkin yayımlanan raporlarla artan endişeler, pay piyasalarında satışların güçlenmesine neden oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,97 azalışla 21.046,24 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,83 kayıpla 2.907,341 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,31 değer kaybıyla 2.066,55 puandan kapandı.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,24 düşüşle 39.121,32 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,65 kayıpla 28.406,92 puan seviyelerinde seyrediyor.
Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Asya, Ekonomi

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