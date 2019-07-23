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Asya borsaları

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

23.07.2019 10:19 Asya borsaları
Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın yetkililerle Huawei konusunda görüşmesi, Çinli teknoloji devine yaptırımların yumuşatılabileceği beklentilerine neden oldu.
Asya borsaları, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle pozitif seyrediyor.
Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,35 kazançla 2.897,063 puan seviyelerinde bulunuyor.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,95 primle günü 21.620,88 puandan kapatırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,26 değer kazanarak 108,14 seviyelerinde dengelendi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,05 yükselerek 38.051,55 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,30 artışla 28.457,56 puan oldu.
Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,39 kazançla 2.101,45 puandan kapandı.
Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Asya, Ekonomi

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