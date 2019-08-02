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Asya borsaları

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

02.08.2019 10:16 Asya borsaları
Asya borsalarında haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.
ABD Başkanı Donald Trump, Çin'le ticari müzakerelerde bir anlaşma yapma konusunda umutlu olduklarını belirtmesine karşın, 1 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere, 300 milyar dolarlık Çin ürününe yüzde 10 ilave vergi koyduklarını açıkladı.
Çin'in ABD'nin tarım ürünlerini alma konusunda anlaşmaya vardığını ancak bunu yerine getirmediğini vurgulayan Trump, kapsamlı bir ticari anlaşma için pozitif diyaloğu sürdürmek istediklerini ve iki ülke arasındaki geleceğin parlak olacağını düşündüğünü söyledi.
Trump'ın açıklamalarının ardından pay piyasalarında sert düşüş yaşanırken, riskten kaçan yatırımcıların güvenli liman alımlarıyla Japon yeni dolar karşısında 1,5 ayın en yüksek seviyesini gördü.
Gelişmeler sonrasında Çin'de Şanghay bileşik endeksi 2.851,44 puanla 7 haftanın en düşük seviyesini görmesinin ardından kapanışa yakın yüzde 1,4 azalışla 2.867,05 puan oldu.
Yendeki güçlenmenin ihracatçı şirket hisselerini baskılaması ile Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü yüzde 2,1 değer kaybıyla 21.087,16 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,3'lük düşüşle 107 seviyelerinde dengelendi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,37 azalışla 36.879,81 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,24 düşüşle 26.946,69 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,95 kayıpla 1.998,13 puanda seyrediyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Eylül, Asya, Ekonomi

Kaynak: AA

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