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Asya borsaları

Asya borsalarında Çin ve Japonya'da açıklanan hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin ardından alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

04.09.2019 10:30 Asya borsaları
Asya borsalarında Çin ve Japonya'da açıklanan hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin ardından alış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Çin'de bugün açıklanan hizmet sektörü PMI, ağustosta önceki aya göre 0,5 puan azalarak 52,1'e geriledi. Aynı dönemde ülkede bileşik PMI ise 0,7 puanlık artışla 51,6'ya ulaştı. Japonya'da ise ağustosta bir önceki aya göre hizmet sektörü PMI 1,5 puan artarak 53,3'e, bileşik PMI 1,3 puan yükselerek 51,9'a çıktı.
Verilerin ardından Çin'de Şanghay bileşik endeksi yükselişini 3'üncü güne taşırken, kapanışa yakın yüzde 0,93 artarak 2.957,41 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi, en düşük 20.554 ve en yüksek 20.694 puan seviyelerini görmesinin ardından günü de yüzde 0,12 primle 20.649,14 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 değer kazanarak 106,2 seviyelerinde dengelendi.
Hindistan'da Sensex endeksi 0,05 artışla 36.578,39 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,40 kazançla 26.391,77 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,16 primle 1.988,53 puanda seyrediyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Ekonomi

Kaynak: AA

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