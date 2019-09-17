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Asya borsaları

Asya borsalarında, haftanın ikinci gününde karışık bir seyir izlendi.

17.09.2019 10:10Asya borsaları
Asya borsalarında, haftanın ikinci gününde karışık bir seyir izlendi.
ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesislere düzenlenen saldırıya ilişkin İran'ı hedef alarak bu ülkeyi üstü kapalı suçlarken, İran'a ABD'nin askeri saldırıda bulunmasının orantılı bir yanıt olacağını söyledi.
Artan jeopolitik riskler ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların etkisiyle Asya tarafında pay piyasaları da karışık seyretti.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi, analistlerin önemli destek seviyesi olarak nitelendirdiği 3.000 puanın altına inerken, kapanışa yakın yüzde 1,81 azalarak 2.975,76 puan oldu.
Dün tatil dolayısıyla işlem gerçekleştirilmeyen Japonya'da Nikkei 225 endeksi, bugüne düşüşle başlamasının ardından yendeki zayıflamadan destek bularak kayıplarını telafi etti ve yüzde 0,06 artışla 22.001,32 puandan kapandı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,08 değer kazanarak 108,2 seviyelerinde dengelendi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,82 azalışla 36.818,61 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,45 kayıpla 26.730,87 puanda bulunurken, Güney Kore'de Kospi endeksi 2.062,33 puanla dünkü kapanış seviyesinin hemen üzerinde seyrediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Asya, Ekonomi

Kaynak: AA

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