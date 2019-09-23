Haberler » Ekonomi » Haber

Asya borsaları

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

23.09.2019 10:40Asya borsaları
Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.
Asya tarafında pay piyasalarının yönü üzerinde ticaret müzakerelerine ilişkin haber akışı temel faktör olmayı sürdürürken, bugün veri gündeminin sakin olması dolayısıyla dalgalı seyrin hakim olduğu görüldü.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi analistlerin önemli destek olarak nitelendirdiği 3.000 puanın altına inmesinin ardından kapanışa yakın yüzde 0,98 azalarak 2.977,08 puan oldu.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 3,3 artışla 39.267,53 puanda, Hong Kong'da Seng endeksi yüzde 0,59 düşüşle 26.279,49 puanda bulunurken, Güney Kore'de Kospi endeksi 2.091,70 puanla cuma günkü kapanış seviyesinin hemen üzerinde seyrediyor.
Japonya'da tatil dolayısıyla işlem yapılmazken, dolar/yen paritesi 107,6 ile yatay bir seyir izliyor.

Asya, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
12:13 Lavanta Kokulu Köy 750 bin ziyaretçi ağırladı
12:13 Bist100 yüzde 0.29 ekside, dolar 5.72 lirada
12:11 Fed/kaplan: fed'den 2020 yılında bir indirim bekliyorum
12:10 Denizli'de balık halinde hareketlilik artarak devam ediyor
12:10 OTİ'nin 'Türkiye Turizminde 150 Yıl' Sergisi, Akdeniz Üniversitesi'nde
12:06 TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 2 milyar lira verdi
12:04 Tescilli "Hekimhan cevizi"nde bereketli hasat