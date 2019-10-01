Haberler » Ekonomi » Haber

Asya borsaları

Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

01.10.2019 10:44Asya borsaları
Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.
ABD'de Başkan Donald Trump'a yönelik azil süreci siyasi endişelere neden olsa da dün yetkililerden gelen açıklamalar, Çin ile devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliği artırdı.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi güne yükselişle başlamasının ardından dünkü kayıplarını telafi etti ve günü de yüzde 0,59 artışla 21.885,24 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,3 değer kazancıyla 108,4 seviyelerinde dengelendi.
Hindistan'da Sensex endeksi, gün boyunca oldukça dalgalı bir seyir izlemesinin ardından kapanışa yakın yüzde 0,04'lük kazançla 38.683,82 puan oldu. Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,45 yükselişle 2.072,42 puanda seyrediyor.
Çin ve Hong Kong piyasalarında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Asya, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
15:26 Kadının 2020’deki gündemi Bursa’da tartışılacak
15:18 Turkcell'den Atletizm Milli Takımı'na Doha'da tam destek
15:16 Konya Ticaret Borsası
15:16 Ford Finans taşıt kredisi faizlerini düşürdü
15:14 Perakende Teknolojileri Konferansı sektörün profesyonellerini buluşturdu
15:13 Çukurova Mobilya ve Dekorasyon Fuarı açıldı
15:06 En fazla kazandıran BES fonları