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Asya borsaları

Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde pozitif bir seyir izlendi.

08.10.2019 09:34Asya borsaları
Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde pozitif bir seyir izlendi.
Geçen hafta pazartesinden bu yana tatil dolayısıyla işlem gerçekleştirilmeyen Çin'de Şanghay bileşik endeksi, güne pozitif başlamasının ardından kapanışa yakın yüzde 0,45 artarak 2.918,39 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 21.500 puanı aşması sonrası artan alımlarla yüzde 0,99 yükseldi ve günü 21.587,78 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kazancıyla 107,4 seviyelerinde dengelendi.
Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,08 primle 2.042,93 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,67 kazançla 25.993,42 puanda seyrediyor.
Hindistan piyasalarında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Asya, Ekonomi

Kaynak: AA

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