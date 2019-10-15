Haberler » Ekonomi » Asya borsaları

Asya borsaları

Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

15.10.2019 10:04Asya borsaları
Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.
ABD ve Çinli yetkililer arasında ticaret müzakereleri devam ederken, konuya ilişkin pozitif haber akışının hafiflemesi Asya tarafında pay piyasalarında pozitif fiyatlamaların azalmasını ve dalgalı bir seyir izlenmesini beraberinde getirdi.
Çin'de enflasyon eylülde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artış kaydetti. Beklentilerin üzerinde artan enflasyon ve ticaret müzakerelerine ilişkin iyimser fiyatlamaların azalması ile Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,48 değer kaybederek 2.993,46 puan oldu.
Japonya'da ise bugün açıklanan sanayi üretimi verisi ağustosta yıllık yüzde 4,7 ile beklentiler düzeyinde gerilerken, Nikkei 225 endeksi yüzde 1,87 artışla günü 22.207,21 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise 108,4 seviyelerindeki yatay seyrini sürdürdü.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,77 primle 38.504,07 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,10 düşüşle 26.495,46 puanda bulunuyor. Güney Kore'de Kospi endeksi ise 2.068,17 puanla dünkü kapanış seviyesinin hemen üzerinde seyrediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Asya, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
11:10 Avrupa borsaları
11:05 Neptün Soyer ve Meral Seçer, kooperatifleşme için el ele verdi
11:07 Dhl gtb endeksi: dünya ticareti ivme kaybediyor
11:07 Taşıt kredisi kampanyasına GAZ Grubu da dahil oldu
11:04 Antep fıstığında katma değerli üretim için 6,5 milyon dolarlık yatırım
11:02 TCMB'den repo ihalesi
11:02 Bahçedeki imalathanesinden Tayvan'a ihracata hazırlanıyor
15.10.2019 11:11:27