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Asya borsaları

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan'da Sensex endeksi negatif ayrıştı.

22.10.2019 10:40Asya borsaları
Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan'da Sensex endeksi negatif ayrıştı.
ABD Başkanı Donald Trump ve Çinli yetkililerden gelen açıklamalar, devam eden ticaret müzakerelerinde anlaşmaya varılabileceği beklentilerini artırdı. İyimserliğin artması ile Asya pay piyasaları, Hindistan hariç pozitif seyretti.
Gelişmelerin etkisiyle Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,5 artarak 2.954,38 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 0,25 yükselerek günü 22.548,90 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kaybederek 108,6 seviyelerinde dengelendi.
Hindistan'da Sensex endeksi, 39.426,47 puanla son bir ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından gelen kar satışlarıyla düşüşe geçti ve kapanışa yakın yüzde 0,13 azalarak 39.247,18 puana indi. Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,26 primle 26.794,58 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,16 kazançla 2.088,86 puanda seyrediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Asya, Ekonomi

Kaynak: AA

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