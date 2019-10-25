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Asya borsaları

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

25.10.2019 10:00Asya borsaları
Asya borsalarında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.
ABD ve Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerine yönelik pozitif haber akışı gelmeye devam ederken, Çin'in ABD'den tarım ürünleri alması konusunda yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği bildirildi.
Söz konusu gelişmenin ardından Çin'de Şanghay bileşik endeksi iki günlük düşüşünü sona erdirdi ve kapanışa yakın yüzde 0,49 artarak 2.955,46 puan oldu.
Japonya'da Ticaret Bakanı Sugawara Isshu, seçim yasasını ihlal ettiği iddiaları üzerine istifa etti. Siyasi tarafta belirsizliğin oluşmasına karşın, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,22 değer kazanarak 22.799,81 puandan günü tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kazanarak 108,7 seviyelerinde dengelendi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,17 düşüşle 38.969,26 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,32 gerilemeyle 26.711,93 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,11 artışla 2.087,89 puanda seyrediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Asya, Ekonomi

Kaynak: AA

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