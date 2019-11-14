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Asya borsaları

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

14.11.2019 10:52 | Son Güncelleme: 14.11.2019 10:52Asya borsaları
Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.
Bugün yoğun veri gündemi ve ticaret müzakerelerine ilişkin akışı ile yön bulan Asya borsalarında, Hong Kong'da devam eden protestolar pay piyasalarını baskılamayı sürdürüyor.
ekonomisi, 3'üncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,2 büyüdü. Çin'de ise sanayi üretimi ekimde yıllık yüzde 4,7 artış kaydetti. Piyasa beklentileri, Japonya ekonomisinin yüzde 0,9 büyümesi, Çin'de sanayi üretiminin ise yüzde 5,4 artması yönündeydi.
Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise ABD ile ilk faz anlaşmasına yönelik görüşmeler yürütüldüğü, tarifelerin iptaline dair ölçeğin anlaşmanın önemini tam olarak yansıtması gerektiği belirtilerek, "Ticaret anlaşmasına ulaşmada tarifelerin iptali önemli bir koşul." denildi.
Gelişmeler sonrası Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,16 artarak 2.909,87 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,76 düşüşle 23.141,55 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kaybederek 108,7 seviyelerine geriledi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,05 artarak 40.131,05 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,11 düşüşle 26.276,80 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,39 primle 2.130,77 puanda seyrediyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Japonya, Ekonomi

Kaynak: AA

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