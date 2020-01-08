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Asya borsaları, ABD-İran geriliminin artmasıyla sert düştü

Asya borsaları, İran'ın, Irak'taki iki ABD üssünü vurmasının ardından artan jeopolitik risklerle negatif seyretti.

08.01.2020 11:50 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:50 Asya borsaları, ABD-İran geriliminin artmasıyla sert düştü
borsaları, 'ın, 'taki iki ABD üssünü vurmasının ardından artan jeopolitik risklerle negatif seyretti.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın ABD askerlerinin konuşlu olduğu Irak'taki el-Esed ve Erbil üslerine 12'den fazla balistik füze ile saldırı düzenlediğini ve ilk hasarların değerlendirilmeye çalışıldığını açıkladı.
ABD-İran cephesinde gerilimi tırmandıran bu gelişmenin ardından yatırımcıların güvenli liman olarak görülen varlıklara yöneldiği dikkati çekerken, dünya genelinde pay piyasalarında da sert düşüş yaşandı.
Japonya'da güvenli liman alımlarıyla yene olan talebin artmaya devam ettiği görüldü. Bu durum, ihracatçı şirket hisseleri öncülüğünde Nikkei 225 endeksindeki düşüşün derinleşmesine yardımcı oldu. Böylece Nikkei 225 endeksi, günü yüzde 1,57'lik azalışla 23.204,76 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kaybederek 108,5 seviyelerine geriledi.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 1,22 gerileyerek 3.066,89 puan oldu.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 azalışla 40.476,23 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,83 düşüşle 28.087,92 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,11 kayıpla 2.151,31 puanda seyrediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, İran, Irak, Asya, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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