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Asya borsaları artan jeopolitik risklerle sert düştü

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde ABD ile İran arasında tırmanan gerilimin risk algısını artırmasıyla satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

06.01.2020 10:06 | Son Güncelleme: 06.01.2020 10:06 Asya borsaları artan jeopolitik risklerle sert düştü
borsalarında haftanın ilk işlem gününde ABD ile arasında tırmanan gerilimin risk algısını artırmasıyla satış ağırlıklı bir seyir izlendi.
ABD ile İran arasındaki gerilim, İran'ın Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesi sonrası hızlı bir şekilde yükselirken, taraflardan gelen açıklamalar petrol fiyatlarında yükselişe, güvenli liman olarak görülen enstrümanların yükselmesine neden oldu.
Asya tarafında riskten kaçınmaya çalışan yatırımcıların alımlarıyla Japon yeni, dolar karşısında değer kazandı. Dolar/yen paritesi 107,8 ile son 3 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından, yüzde 0,2'lik artışla 108,1 seviyelerinde dengelendi.
Nikkei 225 endeksi yüzde 1,91 azalarak günü 23.204,86 puandan tamamlarken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,22 gerileyerek 3.077,03 puan oldu.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,56 azalışla 40.816,39 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,52 düşüşle 28.109,75 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,98 kayıpla 2.155,07 puanda seyrediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Kasım Süleymani, İran, Asya, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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