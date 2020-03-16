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Asya borsaları düşüşünü sürdürüyor

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

16.03.2020 10:55 | Son Güncelleme: 16.03.2020 10:55
Asya borsaları düşüşünü sürdürüyor
Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Asya, Ekonomi

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