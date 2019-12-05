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Asya borsaları Güney Kore hariç yükseldi

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Güney Kore'de Kospi endeksi negatif ayrıştı.

05.12.2019 10:20 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:20Asya borsaları Güney Kore hariç yükseldi
borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Güney Kore'de Kospi endeksi negatif ayrıştı.
ABD'de, Çin ile bu ay içinde bir ticaret anlaşması yapılabileceği yönündeki basında yer alan Asya tarafında pay piyasalarına pozitif yansıdı.
Çin Ticaret Bakanlığı'ndan konuya ilişkin değerlendirmeler gelmeye devam ederken, bugün yapılan açıklamada ABD ve Çin'in ilk aşama anlaşmasına varması durumunda tarifelerin indirilmesi gerektiği vurgulandı. Açıklamada ayrıca, her iki ülkenin ticaret müzakereleri konusunda iletişimde kalmaya devam ettiği belirtildi.
Gelişmelerin ardından Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,75 artarak 2.899,72 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi, 3 günlük düşüşün ardından bugün yükselişe geçerken, günü de yüzde 0,71 değer kazancıyla 23.300,09 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise 108,9 seviyelerinde yatay bir seyir izledi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,06 artışla 40.875,02 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,52 yükselişle 26.197,90 puanda seyrederken, Asya borsalarından negatif ayrışan Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,36 düşüşle 2.060,74 puanda bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Asya, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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