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Asya borsaları Hindistan hariç geriledi

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan'da Sensex endeksi pozitif ayrıştı.

26.03.2020 10:40 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:40
Asya borsaları Hindistan hariç geriledi
Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan 'da Sensex endeksi pozitif ayrıştı.
ABD Senatosunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sunulan 2,2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketine onay vermesi piyaslarda pozitif fiyatlanırken, salgına yönelik gelişmeler ise satış baskısı oluşturmaya devam ediyor.
Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Tokyo Valisi Yuriko Koike, son 24 saatte ülkede tespit edilen 114 yeni vakadan 41'inin Tokyo'da görüldüğünü, gerekli görülürse kentte sokağa çıkma yasağı ilan edilebileceğini söyledi.
Öte yandan bugün Singapur ekonomisi ilk çeyrekte, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 ve bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 10,6 daraldı. Salgının dünya ekonomisine etkisinin hangi boyutta olacağına ilişkin tartışmalar sürerken, Singapur'un büyüme verisi koronavirüs nedeniyle oluşan hasara ilişkin açıklanan ilk resmi rakam oldu.
Bu gelişmelerle kapanışa yakın Singapur'da STI endeksi yüzde 1,43 azalışla 2.469,65 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,60 düşüşle 2.764,91 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 4,51 gerileyerek günü 18.664,60 puandan kapatırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,7 değer kaybederek 114,5 seviyelerine geriledi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 4,9 artarak 29.934,00 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,73 azalarak 23.354,68 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,09 kayıpla 1.686,24 puanda seyrediyor.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Singapur, Asya, Ekonomi

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