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Asya borsaları Hindistan hariç yükseldi

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan'da Sensex endeksi negatif ayrıştı.

26.12.2019 10:12 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:12 Asya borsaları Hindistan hariç yükseldi
borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, 'da Sensex endeksi negatif ayrıştı.
tatili dolayısıyla küresel piyasalarda majör endekslerin işleme kapalı olması, Asya tarafında da işlemlerin dar bir bantta gerçekleştirilmesini beraberinde getirdi.
'da Nikkei 225 endeksi, en düşük 23.775 puanı ve en yüksek 23.932 puanı görmesinin ardından günü yüzde 0,6 artışla 23.924,92 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 değer kazanarak 109,6 seviyelerinde dengelendi.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi, güne yükselişle başlamasının ardından 3.000 puanın üzerini test etti ve kapanışa yakın yüzde 0,7 primle 3.003,64 puan oldu.
Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,36 artışla 2.197,93 puanda, Asya piyasalarından negatif ayrışan Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,25 azalışla 41.359,45 puanda seyrediyor.
Hong Kong piyasalarında ise Noel tatili dolayısıyla işlem yapılmıyor.

Hindistan, Japonya, Noel, Asya, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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