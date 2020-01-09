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Asya borsaları hızlı yükseldi

Asya borsaları, artan risk iştahı ile pozitif seyretti.

09.01.2020 11:42 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:42Asya borsaları hızlı yükseldi
borsaları, artan risk iştahı ile pozitif seyretti.
ABD ve arasındaki tansiyonun azalmasının etkisiyle Asya pay piyasalarında alıcılı bir seyir izlendi.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,91 yükselerek 3.094,882 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi, günü yüzde 2,31'lik artışla 23.739,87 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,26 değer kazanarak 109,3 seviyelerine ulaştı.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,47 yükselişle 41.417,18 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,68 primle 28.558,76 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,63 artışla 2.186,45 puanda seyrediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, İran, Asya, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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