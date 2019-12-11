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Asya borsaları Japonya hariç yükseldi

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi negatif ayrıştı.

11.12.2019 10:00 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:00Asya borsaları Japonya hariç yükseldi
borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, 'da Nikkei 225 endeksi negatif ayrıştı.
ABD'nin, 15 'ta devreye girmesi beklenen Çin'e uygulanacak yeni gümrük tarifelerini erteleyip ertelemeyeceğine ilişkin soru işaretleri devam ederken, buna bağlı olarak Asya piyasalarında dalgalı bir seyir izlendi.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,18 artarak 2.922,66 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,08 düşüşle günü 23.391,86 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi 108,7 seviyelerindeki yatay seyrini sürdürdü.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,06 primle 40.265,34 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,82 kazançla 26.647,05 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,36 yükselişle 2.105,62 puanda seyrediyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Aralık, Asya, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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