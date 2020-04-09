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Asya borsaları Japonya hariç yükseldi

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi negatif ayrıştı.

09.04.2020 10:02 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:02
Asya borsaları Japonya hariç yükseldi
Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya 'da Nikkei 225 endeksi negatif ayrıştı.
Dünya genelinde koronavirüs salgınına yönelik haber akışı piyasaların yönü açısından temel belirleyici faktör olmaya devam ediyor.
Dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2 ve 15 Mart'taki toplantılarına ilişkin yayımlanan tutanaklarda, ABD ekonomisinin yakın dönemli görünümünün keskin bir şekilde kötüleştiği ve belirsiz hale geldiği vurgulanırken, ekonomide koronavirüsün etkileri giderilinceye kadar faiz oranının yüzde 0-0,25 aralığında kalacağı sinyali verildi. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) de salgın nedeniyle küresel ticaretin bu yıl yüzde 13 ila yüzde 32 arasında düşmesinin beklendiğini bildirdi.
Açıklanan tutanaklar, DTÖ'nün tahmini ve Avrupa ile ABD'de salgının ciddiyetini koruması endişeleri artırsa da piyasalarda açıklanması beklenen teşviklere yönelik iyimserlik fiyatlanıyor.
Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,45 artarak 2.828,08 puan oldu.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 3,28 artışla 30.873,58 puanda, Hong KOng'da Hang Seng endeksi yüzde 0,79 yükselişle 24.159,35 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,61 primle 1.836,21 puanda seyrediyor.
Japonya'da Tüketici Güven Endeksi'nin martta önceki aya göre 7,5 puan azalarak 30,9'a geriledi. Öte yandan Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda da ülke ekonomisinin pandemi nedeniyle aşırı derecede belirsizlikle karşı karşıya kaldığı, ekonomide derin bir durgunluğu önlemek için ilave parasal adımlar atmaya hazır olduklarını bildirdi.
Bu gelişmelerle Asya borsalarından negatif ayrışan Nikkei 225 endeksi yüzde 0,04 azalarak günü 19.345,77 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kazanarak 108,9 seviyelerinde dengelendi.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Japonya, Asya, Ekonomi
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