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Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

23.12.2019 10:50 | Son Güncelleme: 23.12.2019 10:50 Asya borsaları karışık seyretti
borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.
Yaklaşan tatili öncesi yatırımcıların bekleyişe geçmesiyle Asya borsalarında işlemlerin dar bantta gerçekleştiği görülürken, işlem hacmi de düşük seviyelerde gerçekleşti.
'da Nikkei 225 endeksi, yaklaşık 3 ayın zirvesi olan 24.000 puanın üzerini test etmesinin ardından bu seviyelerde tutunamadı ve günü 23.821,11 puanla önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinden tamamladı.
Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kaybederek 109,4 seviyelerine geriledi.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi, hükümetin ekonomiyi desteklemek amacıyla bazı ürünlerin ithalat vergilerini düşürmesine karşın yüzde 1,4 geriledi ve 2.962,75 puan oldu.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,20 azalışla 41.599,32 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,06 kayıpla 27.855,28 puanda bulunuyor. Güney Kore'de Kospi endeksi ise 2.203,71 puanla yatay seyrediyor.

Japonya, Noel, Asya, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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