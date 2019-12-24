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Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

24.12.2019 10:34 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:34 Asya borsaları karışık seyretti
borsalarında haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.
ABD'de ve 'nın birçok ülkesinde tatili bugün başlayacak ve yarın da devam edecek. Asya tarafında ise yatırımcıların bekleyişe geçmesiyle işlemlerin dar bantta olduğu görülürken, işlem hacmi dün olduğu gibi bugün de düşük seviyelerde gerçekleşti.
Veri akışının da zayıf olduğu Asya borsalarında, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yaklaşık 23.795-23.855 puan dar bandında hareket etmesinin ardından günü yüzde 0,04'lük artışla 23.830,58 puandan tamamladı.
Dolar/yen paritesi, 109,4 ile dünkü kapanış seviyesinin hemen üzerinde dengelendi.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi, dünkü kayıplarının bir kısmını telafi ederken, kapanışa yakın yüzde 0,67 artarak 2.982,68 puan oldu.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,15 azalışla 41.581,48 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,15 düşüşle 27.864,21 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,62 kayıpla 2.190,08 puanda seyrediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Noel, Asya, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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