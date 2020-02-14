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Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

14.02.2020 10:02 | Son Güncelleme: 14.02.2020 10:02Asya borsaları karışık seyretti
borsalarında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.
ABD'de Adalet Bakanlığı'nın, Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei ve iki ABD'li iştiraki hakkında ticari sırları çalmaya yönelik iki yeni suçlamada bulunması ve Çin'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle can kayıplarının artması, Asya borsalarında dalgalanmalara neden oldu.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, biri Hong Kong'da olmak üzere salgında ölü sayısı 1381'e çıktı. Ülkede toplam Kovid-19 tespit edilen vaka sayısı da 63 bin 851'e ulaştı.
Son veriler ışığında, analistler koronavirüs salgınının ülke ekonomisi üzerindeki olumsuz etkisinin derinleşebileceğini, Çinli yetkililerin aldığı piyasa destekleyici tedbirlere karşın virüsün küresel büyümeye de negatif yansıyabileceği görüşünü dillendirmeye başladı.
Gelişmelerin ardından Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,14 artarak 2.910,28 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,59 azalarak günü 23.687,59 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi 109,8 seviyelerinde dengelendi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,11 azalışla 41.414,06 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,31 primle 27.817,00 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,48 kazançla 2.243,59 puanda seyrediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Adalet Bakanlığı, Asya, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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