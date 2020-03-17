Asya borsaları karışık seyretti
Asya borsalarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) endişeleriyle bir süredir gözlenen düşüşler bugün yerini dalgalı seyre bıraktı.
17.03.2020 10:24 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:24
Asya borsalarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) endişeleriyle bir süredir gözlenen düşüşler bugün yerini dalgalı seyre bıraktı.
Kovid-19 endişelerinin devam etmesine karşın dünya genelinde merkez bankalarının para politikaları, ekonomi yönetimlerinin de mali politikalarla ekonomiyi destekleme adımlarının birbiri ardına gelmesiyle Asya borsaları dalgalı seyretti.
Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,34 azalarak 2.779,64 puan oldu.
Japonya'da dün, bankaların işletmeleri krediyle desteklemeleri yönünde bir talepte bulunduğunu belirtmesi ve bugün sanayi üretiminin şubatta aylık yüzde 1 artması sonrası Nikkei 225 endeksi, günü yüzde 0,06 artışla 17.011,53 puandan kapattı.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,73 artışla 31.619,61 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,42 yükselişle 23.159,61 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,47 düşüşle 1.672,44 puanda seyrediyor.
Kovid-19 endişelerinin devam etmesine karşın dünya genelinde merkez bankalarının para politikaları, ekonomi yönetimlerinin de mali politikalarla ekonomiyi destekleme adımlarının birbiri ardına gelmesiyle Asya borsaları dalgalı seyretti.
Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,34 azalarak 2.779,64 puan oldu.
Japonya'da dün, bankaların işletmeleri krediyle desteklemeleri yönünde bir talepte bulunduğunu belirtmesi ve bugün sanayi üretiminin şubatta aylık yüzde 1 artması sonrası Nikkei 225 endeksi, günü yüzde 0,06 artışla 17.011,53 puandan kapattı.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,73 artışla 31.619,61 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,42 yükselişle 23.159,61 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,47 düşüşle 1.672,44 puanda seyrediyor.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Ekonomi
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Ekonomi
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi
Ekonomi
Bilim Kurulu üyesinin canlı yayında cevap vermediği soru: O kadarını söylemeyeyim
Ekonomi
İtalya'da yaşayan Serra Yılmaz, sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Ekonomi
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi
Ekonomi
Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi
Ekonomi
Okulların kapalı kalma durumu uzayacak mı? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı
Ekonomi
Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı