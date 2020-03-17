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Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) endişeleriyle bir süredir gözlenen düşüşler bugün yerini dalgalı seyre bıraktı.

17.03.2020 10:29 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:29
Asya borsaları karışık seyretti
Asya borsalarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) endişeleriyle bir süredir gözlenen düşüşler bugün yerini dalgalı seyre bıraktı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Asya, Ekonomi

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