Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

02.04.2020 10:24 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:24
Asya borsaları karışık seyretti
Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.
Koronavirüs salgınına dair haber akışının yakından takip edildiği piyasalarda, dün ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, iyimser senaryoda dahi virüsün etkilerinin hazirana kadar sürebileceği yönündeki değerlendirmesi ABD ve Avrupa tarafında borsalara satış getirdi.
Öte yandan, salgının ekonomiye dair ilk etkilerini görmek açısından dün yakından takip edilen imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, dünya genelinde ekonomik aktivitenin yavaşlasa da henüz "korkutucu" boyutta olmadığına işaret etti.
Gelişmelerin ardından Asya tarafında bugün karışık bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,7 artarak 2.780,64 puandan kapandı.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4 azalarak 17.818,72 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi ise 107,2 seviyelerinde yatay bir seyir izledi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 4,1 düşüşle 28.265,31 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 kazançla 23.195,63 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,3 yükselişle 1.724,86 puanda seyrediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Mike Pence, Asya, Ekonomi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››Asya borsaları karışık seyretti - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Koronavirüs Türk ekonomisini derinden etkiledi! İhracatta büyük düşüş Ekonomi
Koronavirüs Türk ekonomisini derinden etkiledi! İhracatta büyük düşüş
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! Kritik seviyeye dayandı Ekonomi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! Kritik seviyeye dayandı
Karantinadan çıkıp memleketlerine dönmek isteyenler bilet fiyatlarına isyan etti Ekonomi
Karantinadan çıkıp memleketlerine dönmek isteyenler bilet fiyatlarına isyan etti
1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçeteler ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak Ekonomi
1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçeteler ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak
Benzine bu kez de indirim geliyor! Fiyatı 5 liranın altına düşecek Ekonomi
Benzine bu kez de indirim geliyor! Fiyatı 5 liranın altına düşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği yolların yapımına başlandı Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği yolların yapımına başlandı
Araç sahiplerine müjde! LPG’ye tarihi indirim geldi Ekonomi
Araç sahiplerine müjde! LPG'ye tarihi indirim geldi
Ücretli öğretmenlerin durumu ne olacak? Albayrak konuya açıklık getirdi Ekonomi
Ücretli öğretmenlerin durumu ne olacak? Albayrak konuya açıklık getirdi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

11:28: Bosch Fren Sistemleri, üretim arasını 13 Nisan’a kadar uzattı - Ekonomi 11:28: ASELSAN güçlü tedarik zinciriyle büyümesini sürdürüyor - Ekonomi 11:27: Honda üretim arasını bir hafta daha uzattı - Ekonomi 11:26: Mart ayı ihracat rakamları açıklandı - Ekonomi 11:23: Üniversite "kariyer günleri" online platforma taşındı - Ekonomi 11:13: Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle eczanelerin çalışma saatleri değişti - Haber 11:05: Son dakika: Koronavirüs nedeniyle Mart ayında ihracat %17,81 oranında azaldı - Ekonomi 10:28: Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum - Ekonomi 09:51: ABD istihbaratının raporunda yer alan bomba iddia: Çin, bilinçli olarak vaka ve ölü sayılarını gizledi - Haberler 09:47: 1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçeteler ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak - Ekonomi 09:29: Son dakika: Benzine 14 kuruşluk indirim bekleniyor! Litresi 5 liranın altına düşecek - Ekonomi 18:35: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yollarının yapımına başlandı - Ekonomi