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Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

03.04.2020 10:12 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:12
Asya borsaları karışık seyretti
Asya borsalarında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.
Küresel çapta koronavirüse dair haber akışının yön verdiği pay piyasalarında, anlık gelişmelerin dalgalanmalara yol açtığı görülürken, petrol fiyatları, merkez bankaları ile hükümetlerin teşvikleri yakından takip ediliyor.
Bugün Japonya Maliye Bakanı Taro Aso yaptığı açıklamada, hükümetin koronavirüs kaynaklı ekonomik tahribatı gidermek amacıyla tahvil ihraç etmeyi düşüneceğini bildirdi. Söz konusu teşvik paketine dair detayların gelecek hafta kararlaştırılacağını belirten Aso, havayollarını desteklemek için de kriz kredi hatlarından yararlanacaklarını söyledi.
Çin Merkez Bankası yetkilileri ise mevduat faizinde yakın bir zamanda indirim yapılmayacağını belirterek, bu yönde çıkan haberlere yanıt vermiş oldu.
Bugün hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin de takip edildiği Asya tarafında, endeksler karışık bir görünüm ortaya koydu. Hizmet sektörü PMI martta önceki aya göre Japonya'da 13 puan azalarak 33,8'e gerilerken, Çin'de 16,5 puan artarak 43'e yükseldi.
Japonya'da hizmet sektörü PMI'daki sert düşüş sonrası gerileyen Nikkei 225 endeksi, teşvik beklentileriyle kayıplarını telafi etti ve günü 17.820,19 puanla dünkü kapanış seviyesinin hemen üzerinden tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kazancıyla 108 seviyesinin üzerinde seyrediyor.
Çin'de ise hizmet sektörü PMI'nın artış kaydetse de 50 eşik seviyesinin altında kalması ve faiz indirimine dair beklentilerin karşılık bulmayacağının anlaşılması üzerine Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 gerileyerek 2,763,18 puandan kapandı.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,79 azalışla 27.758,46 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,64 düşüşle 23.132,11 puanda bulunurken, Güney Kore'de Kospi endeksi 1.725,44 puanla yatay seyrediyor.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Asya, Ekonomi
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