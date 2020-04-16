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Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

16.04.2020 09:48 | Son Güncelleme: 16.04.2020 09:48
Asya borsaları karışık seyretti
Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.
Uluslararası Para Fonu (IMF), koronavirüs krizinin Asya bölgesinin hizmet sektörüne ve önemli ihracat noktalarına benzeri görülmemiş bir yük getirdiğini, bölgenin bu yılki ekonomik büyümesinin 60 yıl içinde ilk kez durma noktasına geleceğini bildirdi.

Japonya 'ya yönelik de bir değerlendirme yapan IMF yetkilileri, ülke merkez bankasını faiz oranlarını daha derinlere çekmemesi, bunun ülkede pandemiden etkilenen ekonomiye faydadan çok zarar vereceği uyarısında bulundu.
Söz konusu gelişmeler yatırımcı risk algısını artırırken, ABD ve Avrupa'da açıklanan verilerin sert düşüş kaydetmesi ve talebe yönelik endişelerle petrol fiyatlarındaki gerilemenin sürmesi, pay piyasalarında değer kayıplarına yol açtı. Öte yandan yatırımcıların tahvil piyasasına ve güvenli varlık olarak görülen Japon yenine olan talebinin de arttığı görüldü.
Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 azalışla günü 19.290,20 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,3 değer kazancıyla 107,8 seviyelerine yükseldi.
Çin'de ekonomik faaliyetlerin kademeli olarak başlaması ile yeni konut fiyatları martta yıllık yüzde 5,3 artış kaydederken, kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,13 değer kazanarak 2.814,91 puan oldu.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 artışla 30.560,76 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 düşüşle 23.979,55 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,06 yükselişle 1.858,14 puanda seyrediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Uluslararası Para Fonu, İhracat, Japonya, Asya, Ekonomi
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