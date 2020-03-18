Asya borsaları teşvik müjdelerine rağmen düşüşünü sürdürüyor
Asya borsalarında, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomilere olumsuz etkisini sınırlamaya yönelik atılan adımlara karşın satış ağırlıklı seyrin devam ettiği görülüyor.
18.03.2020 10:52 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:52
Asya borsalarında, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomilere olumsuz etkisini sınırlamaya yönelik atılan adımlara karşın satış ağırlıklı seyrin devam ettiği görülüyor.
Avrupa ve ABD'de Kovid-19 vakalarının artması ve aşıya dair henüz somut bir sonuç elde edilememesi nedeniyle salgına dair endişeler piyasaları baskılamaya devam ediyor.
Bu kapsamda merkez bankalarının yanı sıra, hükümetlerin de salgının ekonomiye etkilerini azaltmaya yönelik teşvikler üzerinde yoğunlaşması dikkati çekerken, dün ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin çok önemli bir ekonomik teşvik planı üzerinde çalıştıklarını ve planın bugün Senato'ya sunulacağını duyurdu.
Japonya Başbakanı Şinzo Abe de bugün yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınına karşı ekonomiyi desteklemek için alınacak önlemleri tartışmak üzere ekonomi yönetimi ve Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda'dan oluşacak bir heyet kurulacağını bildirdi.
Öte yandan Japonya'da bugün açıklanan dış ticaret verilerine göre, ülkede ocakta ihracat yıllık yüzde 1 ile beklentilerden daha az düşüş kaydetti, ithalat ise yüzde 14 ile piyasa öngörülerine yakın geriledi. Böylece dış ticaret 1 trilyon 109,8 milyar yenle beklentilerin üzerinde fazla verdi.
Gelişmelerin ardından Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,83 azalarak 2.728,76 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,68 düşüşle günü 16.726,55 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,4 değer kaybederek 107,3 seviyelerinde dengelendi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 3,87 azalışla 29.395,65 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 4,65 düşüşle 22.182,47 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 4,86 kayıpla 1.591,20 puanda seyrediyor.
Avrupa ve ABD'de Kovid-19 vakalarının artması ve aşıya dair henüz somut bir sonuç elde edilememesi nedeniyle salgına dair endişeler piyasaları baskılamaya devam ediyor.
Bu kapsamda merkez bankalarının yanı sıra, hükümetlerin de salgının ekonomiye etkilerini azaltmaya yönelik teşvikler üzerinde yoğunlaşması dikkati çekerken, dün ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin çok önemli bir ekonomik teşvik planı üzerinde çalıştıklarını ve planın bugün Senato'ya sunulacağını duyurdu.
Japonya Başbakanı Şinzo Abe de bugün yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınına karşı ekonomiyi desteklemek için alınacak önlemleri tartışmak üzere ekonomi yönetimi ve Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda'dan oluşacak bir heyet kurulacağını bildirdi.
Öte yandan Japonya'da bugün açıklanan dış ticaret verilerine göre, ülkede ocakta ihracat yıllık yüzde 1 ile beklentilerden daha az düşüş kaydetti, ithalat ise yüzde 14 ile piyasa öngörülerine yakın geriledi. Böylece dış ticaret 1 trilyon 109,8 milyar yenle beklentilerin üzerinde fazla verdi.
Gelişmelerin ardından Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,83 azalarak 2.728,76 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,68 düşüşle günü 16.726,55 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,4 değer kaybederek 107,3 seviyelerinde dengelendi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 3,87 azalışla 29.395,65 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 4,65 düşüşle 22.182,47 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 4,86 kayıpla 1.591,20 puanda seyrediyor.
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Kaynak: AA
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Avrupa, Asya, Ekonomi
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