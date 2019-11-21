Haberler » Ekonomi » Asya borsaları ticaret müzakeresi endişeleriyle geriledi - Ekonomi

Asya borsaları ticaret müzakeresi endişeleriyle geriledi

Asya borsalarında, ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerinin ilk fazında anlaşma sağlanmasının gelecek yıla sarkabileceğine dair haberlerle satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

21.11.2019 10:50 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:50Asya borsaları ticaret müzakeresi endişeleriyle geriledi
borsalarında, ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerinin ilk fazında anlaşma sağlanmasının gelecek yıla sarkabileceğine dair haberlerle satış ağırlıklı bir seyir izlendi.
ABD ile Çin arasında ticaret anlaşmasının gelecek ay imzalanabileceğine ilişkin beklentiler, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Eğer Çin ile anlaşma yapmazsak tarifeleri daha da fazla yükseltirim." açıklamasıyla azaldı.
Öte yandan, Çin'in ABD'ye daha fazla tarife indirimi konusunda baskı yapmasının, ABD'nin ise kendi taleplerini önceliklendirmesinin anlaşmanın önünde engel oluşturduğuna, bu nedenle de ilk fazda uzlaşma sağlanmasının gelecek yıla sarkabileceğine dair basında çıkan haberler konuya ilişkin endişelerin artmasına yol açtı.
Haberlerin ardından Çin Ticaret Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, iki ülke yetkililerinin iletişimi sürdürmeye devam edeceği, ilk fazda anlaşmak için çaba gösterileceği bildirildi.
Gelişmelerin etkisiyle Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,25 azalarak 2.903,64 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,48 gerileyerek 23.038,58 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi 108,6 seviyelerindeki yatay seyrini sürdürdü.
Hindistan'da Sensex endeksi 40.650,60 puanla dünkü kapanış seviyesinin hemen altından işlem görürken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,53 düşüşle 26.478,24 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,35 kayıpla 2.096,60 puanda seyrediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Asya, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
10:56 Bakan Akar'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
10:56 Çalışanların yüzde 41,5'i zaman baskısı yaşıyor
10:51 Gram altında yatay seyir sürüyor
10:51 Borajet'in iflasında 'dolandırıcılık' iddiası
10:45 Ordu-Sivas el ele
10:29 Soğuk espriler! En İğrenç espriler ve en soğuk espriler
09:51 En güzel köpek isimleri! Dişi köpek isimleri, erkek köpek isimleri
08:30 Son dakika: Genelkurmay Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt vefat etti
21:50 Son dakika: İran destekli gruplar İdlib'de sığınmacı kampına saldırdı: 12 sivil hayatını kaybetti
21.11.2019 11:00:13