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Asya borsaları yükseldi

Asya borsaları, haftanın ikinci işlem gününde alış ağırlıklı seyretti.

07.01.2020 11:16 | Son Güncelleme: 07.01.2020 11:16 Asya borsaları yükseldi
borsaları, haftanın ikinci işlem gününde alış ağırlıklı seyretti.
ABD ile arasında jeopolitik risk algısını artıran gelişmeler gündemin üst sıralarında kalmaya devam ederken, gerilimin daha fazla büyümeyeceğine ilişkin beklentilerle dün ABD borsalarında başlayan alıcılı seyir, Asya piyasalarıyla bugüne de taşındı.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi, güne 3.085 puan seviyelerinden başlamasının ardından kapanışa yakın yüzde 0,69 artarak 3.104,80 puan oldu.
Yatırımcıların güvenli liman alımlarıyla yene talebinin artmasına karşın, Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü yüzde 1,60 primle 23.575,72 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,06 değer kaybederek 108,4 seviyelerine geriledi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,25 kazançla 40.779,25 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,30 yükselişle 28.310,20 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,95 artışla 2.175,54 puanda seyrediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, İran, Asya, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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