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Asya borsaları yükseldi

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

20.03.2020 10:20 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:20
Asya borsaları yükseldi
Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkilerine dair endişelerin artması sonrası piyasalarda gözlenen sert düşüşler, merkez bankalarının attığı adımlar ve hükümetlerin açıkladığı teşviklerle bugün pozitife döndü.
Dün, İngiltere Merkez Bankası (BoE) son 10 günde gerçekleştirdiği ikinci olağanüstü toplantıyla, politika faizini 15 baz puan indirerek yüzde 0,10'a düşürdü ve varlık alımlarını da 200 milyar sterlin artırdı. ABD Merkez Bankası (Fed) da küresel ölçekte dolar likiditesi sağlanmasını güvence altına almak için dünyanın büyük merkez bankalarının ardından 9 merkez bankasıyla daha yeni swap hatları oluşturma kararı aldı.
Bu gelişmeler sonrasında, Çin Merkez Bankası (PBOC) günlük yuan referans kurunu 7,1052 ile 12 yılın en zayıf seviyesinde belirledi.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 1,79 artarak 2.750,41 puan oldu.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 4,29 artışla 29.501,46 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 4,28 yükselişle 22,638,65 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 7,44 primle 1.566,15 puanda seyrediyor.
Japonya piyasalarında resmi tatil dolayısıyla işlem yapılmazken, dolar/yen paritesi yüzde 0,7 değer kaybıyla 109,9 seviyelerinde hareket ediyor.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : İngiltere Merkez Bankası, Merkez Bankası, Asya, Ekonomi

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