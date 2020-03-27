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Asya borsaları yükseldi

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

27.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:32
Asya borsaları yükseldi
Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Küresel piyasalar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin gündemde kalmasına karşın, hem merkez bankalarının hem de hükümetlerin açıkladığı desteklerin katkısı ile pozitif seyrediyor.
Söz konusu pozitif seyir Asya piyasaları ile yeni güne taşınırken, bugün Hindistan Merkez Bankası politika faizini 75 baz puan indirerek yüzde 4,4'e çekti. Kararın ardından Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,90 artışla 30.216,72 puanda seyrediyor.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,26 yükselişle 2.772,20 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,56 primle 23.484,28 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,87 kazançla 1.717,73 puandan kapandı.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü yüzde 3,88 artışla 19.389,43 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi ise yüzde 0,7 değer kaybıyla 108,8 seviyelerinde dengelendi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Merkez Bankası, Hindistan, Asya, Ekonomi

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