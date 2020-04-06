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Asya borsaları yükseldi

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

06.04.2020 10:18 | Son Güncelleme: 06.04.2020 10:18
Asya borsaları yükseldi
Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmeler piyasaların odağında kalmaya devam ederken, İtalya ve İspanya 'da bir günde hayatını kaybedenlerin sayısının düşmesi en kötünün geride kaldığı yorumlarını öne çıkardı.
Öte yandan geçen hafta dünya çapında açıklanan Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin ardından Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) teşvik ve tahvil alımları konusunda yeni adımlar atabileceği yönündeki haberler de piyasalarda risk iştahını destekleyen bir başka gelişme olarak öne çıktı.
Salgının merkezi Çin'in Hubey eyaletinde ise normal hayata geçiş hızlanırken, 5,6 milyon çalışanın iş başı yaptığı belirtildi.
Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 4,24 artarak günü 18.576,30 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,6 değer kazanarak 109,1 seviyelerinde dengelendi.
Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,02 yükselişle 23.704,80 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,85 primle 1.791,88 puanda seyrediyor.
Çin ve Hindistan piyasalarında ise tatil nedeniyle işlem yapılmıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Avrupa Merkez Bankası, İspanya, İtalya, Asya, Ekonomi
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