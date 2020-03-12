Asya borsalarında sert düşüş devam ediyor
Asya borsalarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin tedirginlikler nedeniyle son dönemde gözlenen satış ağırlıklı seyir bugün de devam etti.
12.03.2020 10:08 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:08
Asya borsalarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin tedirginlikler nedeniyle son dönemde gözlenen satış ağırlıklı seyir bugün de devam etti.
Çin'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 172'ye yükselirken, virüsün Avrupa ve ABD'de yayılma hızı da arttı. ABD'de vaka sayısının 1.107'ye, ölü sayısının da 32'ye ulaşmasının ardından, Avrupa'dan gelecek uçuşlar 30 gün süreyle askıya alındı.
Dünya Sağlık Örgütü de (DSÖ) Kovid-19'un "pandemi (salgın)" olarak nitelendirilebileceğini duyurdu.
Tüm bu gelişmeler piyasalarda riskten kaçış temasının sürmesini beraberinde getirirken, Asya borsalarında da olumsuz fiyatlama eğiliminin devam ettiği görüldü.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 1,4 azalarak 2.927,73 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 4,4 düşüşle 18.559,63 puandan günün tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,8 değer kaybıyla 103,7 seviyelerinde hareket ediyor.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 7,1 azalışla 33.178,79 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,6 kayıpla 24.320,40 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,9 gerilemeyle 1.834,33 puanda seyrediyor.
Çin'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 172'ye yükselirken, virüsün Avrupa ve ABD'de yayılma hızı da arttı. ABD'de vaka sayısının 1.107'ye, ölü sayısının da 32'ye ulaşmasının ardından, Avrupa'dan gelecek uçuşlar 30 gün süreyle askıya alındı.
Dünya Sağlık Örgütü de (DSÖ) Kovid-19'un "pandemi (salgın)" olarak nitelendirilebileceğini duyurdu.
Tüm bu gelişmeler piyasalarda riskten kaçış temasının sürmesini beraberinde getirirken, Asya borsalarında da olumsuz fiyatlama eğiliminin devam ettiği görüldü.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 1,4 azalarak 2.927,73 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 4,4 düşüşle 18.559,63 puandan günün tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,8 değer kaybıyla 103,7 seviyelerinde hareket ediyor.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 7,1 azalışla 33.178,79 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,6 kayıpla 24.320,40 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,9 gerilemeyle 1.834,33 puanda seyrediyor.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa, Asya, Ekonomi
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