Asya borsalarında teşviklere rağmen düşüş sürüyor
Asya borsalarında, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomilere olumsuz etkisini sınırlamaya yönelik atılan adımlara karşın satış ağırlıklı seyrin devam ettiği görülüyor.
18.03.2020 11:02 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:02
Asya borsalarında, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomilere olumsuz etkisini sınırlamaya yönelik atılan adımlara karşın satış ağırlıklı seyrin devam ettiği görülüyor.
Kaynak: Dunya.com
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