Asya
'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı 5. Devlet ve Hükümet
Başkanları Zirvesi, 15 Haziran'da Tacikistan
'ın başkenti Duşanbe'de gerçekleştirilecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Duşanbe'de 15 Haziran Cumartesi günü yapılacak zirveyi izlemek isteyen basın mensupları, "http://www.cicasummit2019.tj/" adresindeki akreditasyon formunu dolduracak.
Basın mensupları çalıştıkları kurumdan alacakları yazı ve beraberlerinde getirecekleri ekipmanların listesiyle birlikte 25 Mayıs'a kadar "cicasummit2019@mfa.tj" e-posta adresine iletecek.
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Kaynak: AA