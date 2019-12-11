Haberler » Güncel » Asya'da üçlü zirve gerçekleştirilecek - Haber

Asya'da üçlü zirve gerçekleştirilecek

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, ay sonunda Çin ve Güney Kore liderleriyle gerçekleştirilecek üçlü zirveye katılmak için Çin'i ziyaret edecek.

11.12.2019 12:31 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:36Asya'da üçlü zirve gerçekleştirilecek
Japonya Başbakanı Shinzo Abe, ay sonunda Çin ve Güney Kore liderleriyle gerçekleştirilecek üçlü zirveye katılmak için Çin'i ziyaret edecek.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin ay sonunda Çin ve Güney Kore liderlerinin de katılımıyla gerçekleştirilecek üçlü zirve için Çin'e ziyarette bulunacak. Zirvenin 24 Aralık'ta Çin'in Siçuan bölgesinde yapılacağını duyurmasının ardından Başkanı Yoshihide Suga, Başbakan Abe'nin 23-25 Aralık tarihleri arasında Çin'i ziyaret edeceğini açıkladı. Zirvenin 3 ülke arasındaki işbirliğinin 20. yıl dönümünde gerçekleşecek olması nedeniyle önemli olduğunu kaydeden Suga, güncel ve gelecekle ilgili çok farklı konuların zirvede görüşüleceğini belirtti. Zirvede Kuzey Kore ile ilgili politika koordinasyonunun diğer bölgesel ve uluslararası meselelerle birlikte ele alınacağını da ifade eden Suga, Abe'nin Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'le ikili görüşmeler gerçekleştirmesinin planlandığını kaydetti. - TOKYO

Çin Halk Cumhuriyeti, Shinzo Abe, Güney Kore, Kabine, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:03 Güleda yaşasaydı, bugün 20 yaşında olacaktı - Haber
15:03 Çavuşoğlu: "(AB ile ilişkiler) Biz diyalogdan, diplomasiden, iş birliğinden yanayız" - Haber
14:58 Bayan kuaförlere uygulamalı eğitim - Haber
14:58 Çorlu Belediyesinden sevimli dostlar için yeni bir başlangıç - Haber
14:58 Kadın Mülki İdare Amirlerinden "Kadına Şiddet" açıklaması - Haber
11:38 Şehit Astsubay Esma Çevik'in, karanfil dağıttığı görüntüleri yürekleri sızlattı - Haber
11:18 Nihal Olçok'tan tartışma yaratacak sözler: Abdullah'ın mezarını açtırabilirim - Haber
11:07 Son dakika: Bakan Soylu "Kamuoyu bunu ilk defa duyacak" diyerek açıkladı: Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz - Haber
11:00 'Kedi Kız' iddiası kız yurdunu ayağa kaldırdı - Haber
10:50 İstanbul'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu gerçekleştirildi - Haber
11.12.2019 15:10:15