China Petrochemical Group - Sinopec
Group (Çin
Petrokimya Şirketi) 8 bin 588 metre derinliğindeki petrol kuyusunun kazı işlemlerinin Pazartesi günü sona erdiğini açıkladı.
Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre, Xinjiang Uygur
Özerk Bölgesi'ndeki Tarim Basin'de bulunan kuyu, aynı zamanda Asya
topraklarındaki en derin kuyu olma özelliğini taşıyor.
Shunbei petrol ve gaz yatağı 8 bin metre yerin altına gömülü olduğu için, karmaşık jeolojik yapı ve yüksek sıcaklık dolayısıyla delme ve kuyu açma işlemleri zorluyor.
Sinopec mühendisleri ise sürtüşme katsayısını azaltacak, hassas işlemi sağlayacak ve matkap yörüngesini optimize edecek araçlar geliştirdiler.
The post Asya'daki en derin petrol kuyusu Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde açıldı
appeared first on Enerji Enstitüsü
.
Sinopec, Asya, Uygur, Yenikadinda Gösterme, Sektörel
Kaynak: Enerjienstitusu.com