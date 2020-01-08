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Asya hisseleri İran saldırısı sonrası düştü

ABD güçlerinin İranlı General Kasım Süleymani'yi öldürmesi sonrası İran'ın ABD'ye düzenlediği misilleme saldırı, Asya borsalarında eksi yönlü bir seyre yol açtı.

08.01.2020 10:28 | Son Güncelleme: 08.01.2020 10:28 Asya hisseleri İran saldırısı sonrası düştü

ABD güçlerinin İranlı General Kasım Süleymani'yi öldürmesi sonrası İran'ın ABD'ye düzenlediği misilleme saldırı, borsalarında eksi yönlü bir seyre yol açtı.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ABD karşı saldırıya geçmediği sürece Tahran'ın operasyona devam etmeyeceğini söyledi. Bunun yanında ABD Başkanı Donald Trump ise saldırı sonrası yaptığı paylaşımda "Her şey yolunda" dedi; ancak, kapanış sonrası Wall Street'te Dow Jones 400 puan kaybetti.

Saldırının yanında yeni veriler, Japonya tüketici güveninin Kasım ayındaki 38.7 düzeyinden Aralık'ta 39.1'e yükseldiğini gösterdi.

Gelişmelerin ardından Asya piyasalarında gün sonu işlemlerinde;

Nikkei 225 yüzde 0.57,

Kospi yüzde 1.11,

S&P/ASX yüzde 0.13,

Shanghai Composite yüzde 1.24,

Shenzhen Composite yüzde 1.01,

Hang Seng yüzde 1.15 düştü.

Emtia piyasaları

İran saldırısının yatırımcıları yeniden güvenli liman arayışına sokmasıyla fiyatları yükselirken, tahvil piyasasında ise kayıplar görüldü. Altının onsu 1,610.90 dolarla Mart 2013'ten bu yana en yüksek düzeyini gördükten sonra 1,595 dolara döndü. Bunun yanında petrol fiyatlarında da yüzde 4.0'ün üzerinde artışlar izlendikten sonra Brent ham petrolü yüzde 1.29 artışla 69.05 dolara, ABD hafif petrolü de yüzde 0.99 artışla 63.32 dolara yükseldi.

Küresel tahvil piyasalarında da ABD 10 yıllık devlet tahvili yüzde 0.03 düşüşle yüzde 1.792'ye ve Almanya 10 yıllık devlet tahvili de yüzde 0.01 düşüşle yüzde -0.292'ye gerilerken, Japonya devlet tahvili ise yüzde 0.01 artışla yüzde -0.009'a yükseldi.

Ayrıca, dolar yen karşısında yüzde 0.20 düşüşle 108.3330 yene geriledi.



Amerika Birleşik Devletleri, Kasım Süleymani, Asya, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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