İstanbul'daki Köprüler Pakistan Bayrağının Renkleriyle Işıklandırılacak

Pakistan Milli Gününü kutlamak için İstanbul Boğazındaki Asya ve Avrupa kıtalarını birleştiren köprüler Pakistan Bayrağının renkleriyle ışıklandırılacak.

ANKARA'DA ATAKULE DE PAKİSTAN BAYRAĞININ RENKLERİYLE IŞIKLANDIRILACAK

Buna benzer şekilde, ünlü Cinnah Caddesinin tepesindeki Ankara'nın en belirgin anıtlarından olan Atakule de 21-23 Mart tarihlerinde Pakistan Bayrağının renkleriyle ışıklandırılıyor.Atakule AVM'de ayrıca Pakistan'ın manzaraları ve kültürünü betimleyen "Pakistan'ın Renkleri" fotoğraf sergisi 23-24 Mart'ta gösterimde olacak.

İSLAMBAD'DA F-16'LARLA UÇUŞ GÖSTERİSİ

Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava akrobasisi ekibi "Solo Türk'ün" F-16'ları da Islamabad'da 23 Mart "Pakistan Günü" geçit töreninde bir uçuş gösterisi sunacaklar.

Pakistan Büyükelçiliği, Türk Hükümeti ve Atakule AVM'nin Pakistan Milli Gününü kutlamak için yaptığı bu jestlere derin şükranlarını sunduğunu belirtti.