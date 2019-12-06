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Asya Kalkınma Bankası'ndan Pakistan'a 1.3 milyar dolar acil kredi

Asya Kalkınma Bankası (ADB), Pakistan'ın bütçesine destek için 1 milyar dolar, enerji sektörüne destek için ise 300 milyon dolarlık acil kredi kararına onay verdi.

06.12.2019 12:56 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:56Asya Kalkınma Bankası'ndan Pakistan'a 1.3 milyar dolar acil kredi
Kalkınma Bankası (ADB), 'ın bütçesine destek için 1 milyar dolar, enerji sektörüne destek için ise 300 milyon dolarlık acil kredi kararına onay verdi.
ADB'den yapılan açıklamada, ülkenin kamu maliyesini desteklemek ve yavaşlayan ekonominin güçlendirilmesine yardımcı olmak için 1 milyar dolarlık acil bütçe desteğinin onaylandığına vurgu yapıldı.
Açıklamada onayın, Pakistan'ın cari açığı iyileştirmek, gelir tabanını güçlendirmek ve dar gelirlileri ekonomik krizin etkilerinden korumak amaçlı olduğuna dikkat çekilirken, Uluslararası Para Fonu (IMF) destekli reformların uygulamaya girmesinin ardından böyle bir kararın çıktığına değinildi.
Asya Kalkınma Bankası Orta ve Batı Asya Genel Direktörü Werner Liepach, kredinin Pakistan hükümetinin acil finansman ihtiyacını gidermek ve dengeli büyümenin temellerinin atılması için verildiğini hatırlattı.
Banka, enerji yatırımları ve enerji sektörüne destek için 300 milyon dolarlık krediye de onay verdi.
Ülke, 2018 ve 2019'da IMF ve Suudi Arabistan ile 6 milyar dolar, Birleşik Arap Emirlikleri ile 3 milyar dolarlık kredi anlaşması imzalamıştı.
Suudi Arabistan ile ödemesi ertelenmiş ve taksitlendirilmiş 3 milyar dolarlık petrol anlaşması da yapılmıştı.

Pakistan, Asya, Güncel

Kaynak: AA

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