Asya'nın En Büyük İş Makinaları Fuarı Bauma Chına'da Türkiye Rüzgarı Esti

22 katılımcı Türk firmasıyla fuarın uluslararası pavilyonları arasında yer alan Türkiye, iş ve inşaat makinaları sektörünü farklı coğrafyalardan gelen binlerce ziyaretçiye tanıttı.

Çin'in Şangay kentinde 27-30 Kasım tarihleri arasında düzenlenen ve Asya'nın en büyük, dünyanınsa ikinci büyük iş makinaları fuarı olan Bauma China'da Türkiye rüzgarı esti. Fuarda İMDER üyelerinden yapmış oldukları öncü çalışmalarla Türk iş makinaları sektörüne yön veren, aynı zamanda ihracatları ile Türkiye ekonomisine değerli katkılar sunan Betonstar Makine, E-Berk ve Hidromek de ürünleriyle yer aldı. İMDER'in Türkiye'nin Makinecileri ile birlikte katıldığı fuar, bu yıl yaklaşık 215 bin ziyaretçiye ve 38 ülkeden 3500'e yakın katılımcıya ev sahipliği yaptı.

İş ve inşaat makinaları sektörünün, büyüme oranları ve hizmet verdiği gelişmiş altyapı projeleri ile Türk ekonomisinin lokomotifini oluşturduğunu söyleyen İMDER Yönetim Kurulu Başkanı Merih Özgen "İş makinaları sektöründe ülkemizin pazar payını, ihracatımızı arttırmayı hedefliyoruz. Asya ve Uzakdoğu bizim önemli hedef pazarlarımız arasında. Üyelerimizle birlikte ülkemize katma değer üretmek için çok çalışıyoruz. Bauma China'da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettik. Uzakdoğu'ya Türk iş makinalarıyla köprü kuruyoruz" dedi.

215 BİN ZİYARETÇİYLE BULUŞTU

Toplam 4 gün süren fuar süresince, İMDER, uluslararası sektör dernekleri ve firmalarıyla da temaslarda bulundu. CCMA- Çin İş Makinaları Derneği, UNACEA- İtalyan İş Makinaları Derneği, CECE- Avrupa İş Makinaları Federasyonu ve iş makinaları sektörünün önde gelen araştırma firması Off-Highway Research yetkilileriyle görüşen İMDER Yönetim Kurulu Başkanı Özgen şunları söyledi:

"İş makinaları sektörünün uluslararası aktörleriyle, global pazarın 2018 yılını değerlendirdik. 2019 yılı için de hem küresel bazda, hem de ilgili ülke derneklerinin iç pazarları konusunda tahminleri aldık. Türkiye, dünya iş makinaları pazarında yüksek katma değerli ürünleriyle rekabet edebilen güçlü bir ülke. Avrupa'da 5'inci, dünyada ise 8'inci sırada bulunuyoruz. Yerli ve milli teknolojilerle zenginleştirilmiş makine yatırım ve üretimimizi arttırmak, katma değer anlamında ülkemizi daha üst sıralara taşıyacak. Sektörün yüzde 93'ünü temsil eden derneğimiz bu hedefe ulaşmada öncü rol üstleniyor."

İMDER VE ÇİN İŞ MAKİNALARI DERNEĞİ ARASINDA GÜÇLÜ İŞBİRLİĞİ

İMDER fuarda, Çin makina sektörünün en önemli kurumları arasında yer alan kardeş derneği CCMA-Çin İş Makinaları Derneği ile bir anlaşmaya da imza attı. İMDER, CCMA'nın 2019 yılında Pekin'de düzenleyeceği 15'inci BICES Uluslararası İş Makinaları Fuarı'na resmi desteğini ülkenin önde gelen medya kuruluşlarının da katıldığı resepsiyonda verdi. İMDER üyesi Hidromek de, BICES Fuarı'na katılım anlaşmasını imzalayarak BICES 2019'a katılan ilk İMDER üyesi oldu. İMDER, BICES Fuarı'nın bütünsel olarak Çin'in kendi iç pazarına hitap etmesi anlamında, Türk üreticileri için önemli bir pazar edinme aracı olacağını ve ihracat yapma imkanı sağlayacağını belirtti.