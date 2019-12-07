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Asya'nın kalbi İstanbul 8. Balkanlar Konferansında atacak

Asya'nın Kalbi, "Barış, Ortaklık ve Refah" temasıyla 9 Aralık 2019 tarihinde İstanbul'da düzenlenecek olan "İstanbul Süreci 8. Bakanlar Konferansı'nda" atacak.

07.12.2019 12:09 | Son Güncelleme: 07.12.2019 12:14Asya'nın kalbi İstanbul 8. Balkanlar Konferansında atacak
'nın Kalbi, "Barış, Ortaklık ve Refah" temasıyla 9 Aralık 2019 tarihinde 'da düzenlenecek olan "İstanbul Süreci 8. Bakanlar Konferansı'nda" atacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Dışişleri Bakan Vekili İdris Zaman'ın eş başkanlığında düzenlenecek Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci 8. Bakanlar Konferansı'nın açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani tarafından yapılacak. Türkiye'nin girişimleri neticesinde 2011 yılında "Afganistan için İstanbul Konferansı" ile başlayan Asya'nın Kalbi - İstanbul Süreci, Afganistan'a yönelik bölgesel işbirliğinin geliştirilmesini amaçlıyor. Türkiye, 2017 yılında Bakü'de düzenlenen 7. Bakanlar Konferansı'nda üstlendiği eş başkanlığı bu toplantıda Tacikistan'a devredecek. - ANKARA

Afganistan, İstanbul, Asya, Güncel

Kaynak: İHA

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