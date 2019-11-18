"Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci" 8. toplantısı Pakistan'da yapılacak

Pakistan Eğitim Bakanı ve Başbakanlık Uluslararası İnanç Özgürlüğü Özel Temsilcisi Şefkat Mahmud, "Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci (HoA-IP)" toplantılarının 8'incisinin Pakistan'da düzenleneceğini duyurdu.

Mahmud, Hollanda'nın Lahey kentinde katıldığı 7. HoA-IP toplantısında, dini inançlara karşı artan hoşgörüsüzlük ve inanç temelli ayırımcılık konulu 8'inci toplantının gelecek yıl Pakistan'da yapılacağını söyledi.

Dünyada İslamofobi, nefret suçu, başörtülü kadınlara saldırı, saygın İslami kişiler ve sembollere yönelik hakaretlerin arttığına işaret eden Mahmud, özellikle medya ve seçimlerde kullanılan popülist dilin nefret söylemi ve suçlarını artırdığını kaydetti.

Mahmud, ifade özgürlüğünün de sınırları olduğunun altını çizerek, uluslararası kamuoyunun bu hakkı kullanırken sorumlu davranması gerektiğine dikkati çekti.

HoA-IP

HoA-IP, bölgesel sorunların müşterek yollarla çözülmesi, Afganistan'da istikrarın sağlanması, bölgesel iş birliği ve dayanışmanın artırılması amacıyla 2011'de "Afganistan için İstanbul Konferansı" adıyla kuruldu.

Toplantılar, kapsamı genişletilerek inanç nedeniyle ayrımcılık, inançlara karşı hoşgörüsüzlük, terör ve yoksullukla mücadele konularında bölgesel dayanışma ve diyalog toplantıları haline geldi.

Türkiye, Azerbaycan, Rusya, Çin, Pakistan, Hindistan, İran, Afganistan, Kazakistan, Kırgızistan, Suudi Arabistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden oluşan 14 üyesi bulunan HoA-IP'e 17 devlet ve 12 uluslararası kuruluş da destek veriyor.

Kaynak: AA