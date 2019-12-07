Haberler » Güncel » 'Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci Konferansı' 9 Aralıkta İstanbul'da - Haber

'Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci Konferansı' 9 Aralıkta İstanbul'da

İstanbul Süreci 8'nci Bakanlar Konferansı', 'Barış, Ortaklık ve Refah' temasıyla 9 Aralık 2019 tarihinde İstanbul'da düzenlenecektir" açıklamasını yaptı.

07.12.2019 16:40 | Son Güncelleme: 07.12.2019 16:40'Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci Konferansı' 9 Aralıkta İstanbul'da

Süreci 8'nci Bakanlar Konferansı', 'Barış, Ortaklık ve Refah' temasıyla 9 2019 tarihinde İstanbul'da düzenlenecektir" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Afganistan Dışişleri Bakan Vekili İdris Zaman'ın eş başkanlığında düzenlenecek ' 'nın Kalbi-İstanbul Süreci 8'inci Bakanlar Konferansı'nın açılışının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani tarafından yapılacağı belirtildi. Açıklamada, "Ülkemizin girişimleri neticesinde 2011 yılında 'Afganistan için İstanbul Konferansı' ile başlayan 'Asya'nın Kalbi - İstanbul Süreci', Afganistan'a yönelik bölgesel işbirliğinin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Ülkemiz, 2017 yılında Bakü'de düzenlenen 7'nci Bakanlar Konferansı'nda üstlendiği eş başkanlığı bu toplantıda Tacikistan'a devredecektir" denildi.



İstanbul, Aralık, Asya, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:18 Trabzon'da "Karadeniz'de Sürdürülebilir Balıkçılık" paneli düzenlendi - Haber
18:14 Organlarıyla 6 kişiye umut olan gencin cenazesi defnedildi - Haber
18:14 Uludağ'da kaybolan iki arkadaşı arama çalışmaları sürüyor - Haber
18:14 Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın, İdlib'deki yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında hayatını... - Haber
18:14 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
18:04 Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na Ahmet Altay Cengizer atandı - Haber
17:12 Gecekonduda yangın çıktı, 9 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti - Haber
16:50 Ceren'in katili resepsiyon görevlisini ölümle tehdit edip, orada sabahlamış - Haber
16:27 Karayoluna çıkan ineğin sahibine 108 lira para cezası verildi - Haber
15:36 Ceren'in katilinin 2 arkadaşının da firar ettiği iddiasını Bakanlık yalanladı - Haber
7.12.2019 18:18:07