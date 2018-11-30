Asya'nın Kardeşliğiyle Dünyayı Yeniden İnşa Etmeliyiz"

30 Kasım 2018 Cuma 13:33



30 Kasım 2018 Cuma 13:33

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Haklının güçlü olduğu bir dünyayı inşa etmek zorundayız. Dünyanın adalete, vicdana, sevgiye, saygıya ihtiyacı var. Yunus Emre'nin, Mevlana'nın diliye dünyaya bakmalıyız. Asya'nın kardeşliğiyle dünyayı yeniden inşa etmeliyiz." dedi.Şahin, bir otelde düzenlenen "Asya Belediye Başkanları Forumu"nda yaptığı konuşmada, Gaziantep'in önemli bir şehir olduğunu vurgulayarak, Asya'nın kuvvetli belediye başkanlarının, İpekyolu'nun merkezinde bulunmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Evliya Çelebi'nin Gaziantep için "Şehri Ayıntap-ı Cihan. Dünyanın göz bebeği" benzetmesi yaptığını ifade eden Şahin, "Dolayısıyla biz geçmişten aldığımız mirası geleceğe taşımak, yerelden evrensele, geçmişten geleceğe, şehirler yarışının rekabet gücünü artırmak için büyük bir mücadele içerisindeyiz." dedi.Asya'nın yükselen bir değer olduğuna dikkati çeken Şahin, 21. yüzyılın Asya yılı olacağını, beşeri sermayesi, yetişmiş insan gücü, doğal kaynakları enerji politikalarıyla birlik ve beraberlik içerisinde daha iyi bir dünya inşa edileceğini belirtti.Ortak sorunlara ortak çözümler üretme çağrısında bulunan Şahin, zamanın ruhunu iyi okuyarak, bilgi ve teknolojiyi iyi kullanmanın önemine dikkati çekti.Akıllı ulaşımdan enerji politikalarına yapacak çok iş olduğunu dile getiren Şahin, şunları kaydetti:"Birilerinin bize gelip bir şey öğretmesine müsaade etmeyelim. Kendimizi geliştirelim, kendimize güvenelim, geçmişlerimizden aldığımız ilhamla geleceğimizi aydınlatacak kadar güçlü medeniyetin temsilcileriyiz. Dirençli şehirler deyince ben bu konuda en dirençli şehirlerden birinin Gaziantep olduğunu düşünüyorum. 500 bin mülteciyle aşını, işini, sofrasını, şehrini paylaşan başka bir şehir yok. Ben kendi şehrimle gurur duyuyorum. 'Komşusu açken tok yatan bizden değil', 'veren el alan elden üstündür' anlayışı olmasaydı, başaramazdık. Avrupa, dünya bu yüzden bunu anlayamıyor. Haklının güçlü olduğu bir dünyayı inşa etmek zorundayız. Dünyanın adalete, vicdana, sevgiye, saygıya ihtiyacı var. Yunus Emre'nin, Mevlana'nın diliyle dünyaya bakmalıyız. Asya'nın kardeşliğiyle dünyayı yeniden inşa etmeliyiz.""Asya'nın Avrupa'ya örnek olduğu bir dünya düzeni"Asya'nın yükselen bir değer olduğuna dikkati çeken Şahin, "Yatırım potansiyeli, enerji politikalarıyla yaşlanan Avrupaya karşı Asya değerlerini kuvvetlendirmemiz lazım. Bir ve beraber olmamız lazım. Atalarımızın yaptığı gibi tek yollu kalkınma yolunu yeniden inşa etmemiz lazım. O yüzden bu birlikteliğin torunlarımız, geleceğimiz, adaletli bir dünya için Asya'nın gücünü birleştirmemiz lazım. Asya'nın Avrupa'ya örnek olduğu bir dünya düzenini inşa edeceğiz." diye konuştu.31 Mart'ta yerel seçim gerçekleştirileceğini anımsatan Şahin, derslerine çok iyi çalıştıklarını, seçimden zaferle çıkacaklarını sözlerine ekledi.20 ülkeden belediye başkanı ve temsilcilerin katıldığı forumda, Asya kentlerinin şehirleşmede geldiği noktalar tartışıldı.Asya Belediye Başkanları Forumu'nun 4'üncü dönem başkanlığını yapan Çin'in Haikou kenti Belediye Başkan Yardımcısı Feng Yuyıng, görevini Fatma Şahin'e devretti.Şahin, foruma katılan davetlilere plaket takdim etti.