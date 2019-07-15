15.07.2019 09:53
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Asya piyasaları büyüme verisi sonrasında yükseldi

Asya piyasaları büyüme verisi sonrasında yükseldi

– Asya hisse senedi piyasaları, Çin'in sanayi üretimi büyümesinin, soon 27 yılın en düşük büyüme oranı olan, yüzde 6.3 olarak açıklanması sonrasında yükseldi.

Asya hisse senedi piyasaları, Çin'in sanayi üretimi büyümesinin, soon 27 yılın en düşük büyüme oranı olan, yüzde 6.3 olarak açıklanması sonrasında yükseldi.
Diğer yandan, Çin'de per5akende satışlar yüzde 9.8 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde açıklandı.
Gelişmeler etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:
Shanghai Composite yüzde 0.25
Shenzen Composite yüzde 0.92,
Hang Seng yüzde 0.04 artarken,
Kospi Composite yüzde 0.1 ve
S&P yüzde 0.43 düştü.
Dolar, yen karşısında yüzde 0.11 artışla 108.0285 düzeyine yükseldi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Çin Halk Cumhuriyeti, Asya, Ekonomi

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