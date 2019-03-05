Asya Piyasaları Çin'in Büyüme Hedefini Düşürmesiyle Karışık

– Asya
hisse senedi piyasaları, Çin
'in 2019 yılı için büyüme hedefini yüzde 6.0 – 6.5 arasına çekmesi ve IHS Markit'in Çin'de hizmet sektöründe bir yavaşlamaya işaret eden verileri etkisiyle karışık.
Çin Başbakanı Li Keqiang
'ın Ulusal Halklar Kongresinde, ülkenin büyüme hedefinin 2019 yılı için yüzde 6.0 – 6.5 arasına çekildiğini duyurması ve ekonomik büyümeyi baskılayan etkenlerle mücadele için yaklaşık 298 milyar dolarlık vergi indirimi uygulanacağını duyurdu.
Asya/Pasifik hisse senedi piyasaları, ABD
ve Çin arasındaki ticaret görüşmeleri ile ilgili, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
'nun görüşmelerin son ana kadar başarısız olma ihtimaline işaret etmesiyle doğan endişeler etkisiyle düştü.
Gelişmeler etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarında son durum şöyle;
Nikkei yüzde 0.44,
Kospi Composite yüzde 0.52 ve
S&P yüzde 0.29 düşerken, Shanghai
Composite yüzde 0.88,
Hang Seng yüzde 0.14 ve
Shenzen Composite yüzde 1.37 yükseldi. - İstanbul
Li Keqiang, Asya, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
Kaynak: DHA